Фонд ЖКХ рассказал о переселении в Орловской области

Госкорпорация зафиксировала данные, озвученные областным правительством.

Фонд содействия реформированию ЖКХ со ссылкой на данные правительства Орловской области обнародовал оперативные сведения о выполнении в регионе программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Напомним, финансируется эта программа в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», который входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ, в Орловской области по состоянию на 1 января 2021 года выявлено 197 аварийных многоквартирных домов площадью более 90 тысяч квадратных метров. Согласно целевым показателям, до конца 2021 года в Орле и Ливнах необходимо переселить 780 человек из аварийного жилья площадью 14,14 тысячи «квадратов».

Для Ливен вряд ли будет проблемой достичь этих показателей. Дело в том, что 97,7 процента непригодных для проживания домов находятся в Орле. Согласно отчетам орловских чиновников, в этом году в Орле уже расселено 7,81 тысячи квадратных метров аварийного жилья, а новоселье справили 550 горожан. В Ливнах приобретены четыре квартиры, предназначенные для «переселенцев». Сообщается, что после оплаты контракта с гражданами будут заключены договоры социального найма. «Также проводится плановая работа с собственниками помещений по выплате возмещений за изымаемое аварийное жилье», — добавили в Фонде ЖКХ.

Как уже писал «Орелград», недавно Орел посетил глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин. Он отметил, что в Орле из всех предусмотренных законом механизмов переселения приоритет отдается покупке квартир для переселенцев. А этот механизм явно дает сбои. Так, аудиторы Контрольно-счетной палаты Орловской области проанализировали, как проводились эти сделки в прошлом году. Было подсчитано, что МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» на 1 января 2021 года разместило 138 извещений о проведении аукционов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийных домов. Из них 112 не состоялись по причине отсутствия заявок, а 26 аукционов были признаны несостоявшимися по причине подачи заявки от одного поставщика.

ИА «Орелград»