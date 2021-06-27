Орловец подал в суд на автосервис за ржавчину на машине

Автовладелец потребовал компенсации имущественного вреда.

Неординарное гражданское дело рассмотрел Мценский районный суд. С иском туда обратился местный житель, который потребовал взыскать с автосервиса убытки, причиненные в результате ненадлежащего хранения автомобиля. Как пояснили в пресс-службе Мценского райсуда, амчанин заявил, что на основании устной договоренности передал ответчику на временное хранение принадлежащий ему автомобиль.

Машина хранилась на автостоянке открытого типа. По мнению истца, владелец не обеспечил надлежащую сохранность автомобиля, поскольку в «результате воздействия природных осадков и сырости за время хранения кузов автомобиля существенно повредился коррозией». Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично и взыскал с ответчика в пользу истца небольшую сумму в счет возмещения убытков.

Однако проигравшая сторона подала апелляционную жалобу. Дело было заново рассмотрено судебной коллегией по гражданским делам Орловского областного суда. В результате она отменила решение Мценского райсуда и вынесла новое, отказав истцу в удовлетворении его требований. Причина такого разночтения объясняется просто. Так, суд первой инстанции установил, что автомобиль хранился на открытой стоянке более восьми лет. За это время он, конечно же, подвергался воздействию снега и дождя.

Ничего удивительного в том, что машина покрылась ржавчиной, нет. Только кто должен за это отвечать? Районный суд решил, что раз ответчик принял машину на хранение, то он и должен нести ответственность его сохранность «при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства». Иными словами, он был обязан «предпринять меры для того, чтобы свести к минимуму или полностью исключить воздействие на транспортное средство истца внешних факторов окружающей среды». Другой путь – вернуть машину владельцу.

Суд апелляционной инстанции взглянул на ситуацию шире. Прежде всего, он установил, что истец, поставив свой автомобиль на открытую территорию автосервиса, был осведомлен об условиях его хранения на открытом воздухе без наличия какой-либо защиты от погодных условий и атмосферных осадков. То есть осознавал последствия такого хранения автомобиля.

Также было учтено то, что на стоянке свою машину мужчина оставил еще в 2012 году и на протяжении многих лет за ним не возвращался. Хотя, конечно, понимал, что все это время его машина будет подвергаться воздействию окружающей среды. Ну и главный аргумент – истец не сумел доказать, что коррозийные повреждения на его машине образовались уже после того, как он поставил ее на стоянку для хранения. Учитывая все это, облсуд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований. С этим мнением, кстати, согласилась и судебная коллегия Первого кассационного суда общей юрисдикции.

ИА «Орелград»