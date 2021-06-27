Ревизоры рассказали о нарушениях в МУП «ТТП»

Муниципальное предприятие не может обеспечить бесперебойное движение.

Информацию о проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное предприятие» обнародовала администрация города Орла. Проверка была проведена именно на основании ее распоряжения от 30 апреля 2021 года. работу МУПа оценили специалисты контрольно-ревизионного отдела мэрии. Отметим, что это была внеплановая проверка «отдельных вопросов деятельности муниципального унитарного предприятия».

Сообщается, что в проверяемом периоде у МУП «ТТП» снизились доходы и увеличились расходы. Убыток по состоянию на 1 января 2021 года составил 167,868 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2019 года он вырос более чем в 4 раза. Доходы от автобусных перевозок за 2020 год составили 19,073 миллиона рублей, а расходы на эти перевозки – 51,008 миллиона. Иными словами, автобусы принесли МУПу в 2020 году убыток в размере 30,66 миллиона рублей.

Впрочем, эксперты отмечают, что положительная тенденция по автобусным пассажироперевозкам в 2021 году все-таки наметилась. Так, в первые три месяца текущего года наблюдался рост количества перевозимых пассажиров, соответственно увеличились доходы перевозчика. При этом проверяющие выяснили, что контракты по перевозке пассажиров по восьми маршрутам Орла и трем межмуниципальным маршрутам, заключенные МУП с 1 января 2021 года, исполняются не в полном объеме.

«Недостаток водительского состава свидетельствует о том, что МУП «ТТП» не может обеспечить полноценное и бесперебойное движение автобусов в городе Орле, — к такому выводу пришли проверяющие. — Контроль за выручкой от пассажирских автобусных перевозок в МУП «ТТП» должностными лицами не осуществляется».

Также были выявлены нарушения порядка заполнения путевых листов. Кроме того, по мнению ревизоров, «непринятие руководством МУП «ТТП» действенных мер по увеличению норм расхода топлива привело к сверхнормативному списанию денежных средств на сумму 969,494 тысячи рублей».

ИА «Орелград»