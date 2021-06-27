Создана рабочая группа по охране орловских музеев и усадеб

Новый орган призван пресекать нарушения законодательства о культуре.

Положение о межведомственной рабочей группе утвердил исполняющий обязанности руководителя областного управления по государственной охране объектов культурного наследия Иван Алтухов. Кстати, он сам эту группу и возглавил. Задачей нового органа станет координация работы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального и регионального законодательства об охране объектов культурного наследия.

Речь идет о территориях музеев-заповедников, музеев-усадьб, достопримечательных мест и «иных объектов культурного наследия и их зон охраны, расположенных на территории Орловской области». В состав рабочей группы включено более 20 человек, в том числе председатель совета областного отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Станислав Абакумов, замначальника 3-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Алексей Кожухов, директор музея-заповедника Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин и другие. В составе имеется даже сотрудник управления ФСБ.

Рабочая группа станет совещательным органом, который призван систематически выявлять и устранять причины и условия, порождающие нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия. Кстати, одной из ее задач станет привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам такой профилактики. Новому органу также поручена выработка рекомендаций для практического использования по пресечению, предупреждению и профилактике правонарушений в сфере охраны памятников. Ее заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

ИА «Орелград»