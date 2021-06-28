Орловцев предупредили об отключении горячей воды

28.6.2021 | 13:38 ЖКХ, Новости

Профилактические меры продлятся до середины июля

Администрация Орла предупредила горожан о временном отключении горячей воды по нескольким адресам.

В частности, до 17.00 28 июня не будет горячей воды в детском саду №82 (ул. Энгельса, 3) и школе №25 (ул. Энгельса, 88). Кроме того, в это же время воду вернут в дома №127 по ул. Васильевской, №№ 4, 6, 10 по ул. Достоевского, №№ 2, 4, 7 по ул, Садовского, №3 по ул. Циолковского.

До 5 июля отключена горячая вода в детском саду №86 (ул. Красина, 5). Наконец, в домах №№11-27 по ул. 6-й Орловской дивизии и №№1, 2, 3 по ул. Узловой воды не будет до 9 июля 2021 года.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования