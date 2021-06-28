Под Орлом фура выбила «Матиз» с дороги

28.6.2021 | 11:06 Новости, Происшествия

Обе машины ехали в сторону Ливен

Утром 28 июня в Орловском районе на трассе Орел-Тамбов столкнулись фура и автомобиль «Дэу Матиз». Фотографии в редакцию «Орелграда» прислал читатель.

По его словам, оба транспортных средства двигались в сторону Ливен. Очевидец предполагает, что «Матиз» притормозил для поворота налево, и в этот момент в легковушку сзади врезалась фура. От удара малолитражку выбросило с дороги.

На месте работают сотрудники скорой помощи, что позволяет предположить, что в ДТП есть пострадавшие.

ИА «Орелград»

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