ЛДПР предложила орловцам жаловаться на мусор и требовать перерасчета

Партия подготовила образец обращения и выложила его в соцсетях

Орловское региональное отделение ЛДПР предложило жителям Орла и районов области жаловаться на невывоз мусора. Об этом сообщается в соцсетях партии.

«Мусорный коллапс, возникший в Орле, достиг всех мыслимых и немыслимых пределов. Мусор не вывозится, регоператоры и власти погрязли в скандалах и постоянно оправдываются. Орловское региональное отделение ЛДПР считает, что орловчане не должны страдать из-за бездействия тех лиц, которые должны решать эту проблему. Но самое главное, орловчане не должны платить такие деньги за мусор, который не вывозится. И закон на стороне орловчан», — говорится в тексте.

ЛДПР предложила жителям обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор с требованием перерасчета платы за вывоз мусора. Чтобы это сделать, нужно заполнить заявление – бланк партийцы выложили в соцсетях. Затем нужно уведомить заказным письмом о проведении собрания соседей для подписания акта ООО «Управляющая компания «Зеленая роща». После этого жильцы могут вместе с соседями составить акт, жалобу и заявление на перерасчет и отправить их заказным письмом в соответствующие органы – либо отнести лично.

«Мы сами можем изменить ситуацию в своих дворах и заставить вывозить мусор, за который мы платим деньги! Закон на нашей стороне! Надо только действовать!» — заключили в ЛДПР.

ИА «Орелград»