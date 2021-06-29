За первый квартал 2021 года орловцы расплатились картами на 29 млрд рублей

29.6.2021 | 5:54 Новости, Экономика

За год популярность безналичной оплаты выросла на 17%

В Орловской области стали охотнее пользоваться картами, сообщили в пресс-службе регионального отделения ЦБ. За первый квартал 2021 года орловцы расплатились «пластиком» на 29 млрд рублей.

Количество безналичных транзакций с 2020-го выросло на 17%, а общая сумма расчётов по картам увеличилась на 29%. При этом «пластика» на руках у орловцев стало больше всего на 9%.

Заведующий сектором платежных систем и расчетов Орловского отделения Банка России Михаил Казаков отметил, что популярность набирают не только безналичные платежи, но и дистанционные.

По его словам, россияне стали намного реже использовать «реальные» деньги — в 2021 году ЦБ зафиксировало рекордно низкое количество обналичиваний, последний раз такое было в 2011 году.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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