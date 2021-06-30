В Орле примут «антиэкстремистский» закон о выборах губернатора

В региональный закон внесут целый ряд важных поправок.

Орловский облсовет народных депутатов приступил к рассмотрению проекта внесения изменений в региональные законы о выборах депутатов и губернатора Орловской области. Необходимость внесения поправок продиктована изменением федерального законодательства. В частности, планируется значительно ужесточить требования к кандидатам на выборные должности.

Законопроектом предусматривается, что «не имеет права быть избранным гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями». Данный запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и замруководителей экстремистских и террористических организаций, а также на руководителей структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и «иных лиц, причастных к деятельности таких организаций».

«Положения законопроекта учитывают различный статус указанных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций и предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Например, начальники – руководители, учредители и прочие – не смогут быть избраны до истечения 5 лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации. Запрет на участие в выборах для рядовых членов и работников таких организаций составит 3 года.

ИА «Орелград»