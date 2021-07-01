Драйвером роста орловской экономики назвали свинину

1.7.2021 | 20:33 Новости, Экономика

Производство свинины в Орловской области продолжает набирать обороты.

Как сообщает Орелстат, одним из драйверов роста экономики Орловской области является производство свинины парной, остывшей или охлажденной, в том числе для детского питания. Согласно приведенным данным, объем ее производства в мае текущего года вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 15,9 процента. А по итогам пяти месяцев 2021 года прирост составил 19,3 процента в сравнении с аналогичным периодом 2020-го.

«Полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных в мае произведено 4287,1 тонны, что на 52,2 процента больше, чем в мае прошлого года, — сообщает Орелстат. — С начала 2021 года их изготовлено 19 436,9 тонны, или на 52,1 процента больше, чем за соответствующий период 2020 года».

Растет и динамика поголовья свиней в сельскохозяйственных организациях Орловской области. Судя по приведенным данным, количество этих животных в регионе вышло на исторический максимум. Сейчас в области насчитывается 698,8 тысячи свиней. Для сравнения, по состоянию на 1 января 2020 года поголовье составляло 497,2 тысячи этих животных.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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