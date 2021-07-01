Жуткая авария в Орле: «восьмерка» влетела в «Хонду»

По данным очевидцев, погибших нет

В Орле вечером 1 июля напротив магазина «Европа» на Московской улице (район завода им. Медведева) случилась жуткая авария. О ней сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Орел».

На кадрах видно, что столкнулись бордовый автомобиль ВАЗ-2108 и черная «Хонда». Судя по характеру повреждений машин, речь идет о лобовом столкновении. Из слов очевидцев следует, что на встречную полосу вылетела именно «восьмерка». В одном комментарии говорится, что ее водитель пытался не сбить пешехода, который вышел на дорогу на красный свет. Подтверждения этой информации, впрочем, нет.

На месте происшествия заметили реанимобиль. Комментаторы утверждают, что не видели погибших в ДТП.

ИА «Орелград»