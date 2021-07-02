Орловский ОНФ отчитался о сносе многоквартирного дома

Активисты говорят, что здание несло угрозу для местных жителей.

По инициативе Общероссийского народного фронта в Орле снесен аварийно-опасный дом на улице Плещеевской. С таким заявлением выступили активисты регионального отделения этой общественной организации. Они говорят, что только после их вмешательства был снесен ранее расселенный дом №2. в ОНФ подчеркивают, что он «располагался рядом с детской площадкой, неоднократно в нем происходили возгорания, и он грозил обрушением в любой момент». Добавим, что дом был расселен в 2018 году. По мнению ОНФ, здание было частично снесено, а мусор никто не вывозил.

«В 2020 году к нам обратились жители соседних домов, — говорит руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов. — Они забили тревогу о возможном обрушении расселенного дома. Боялись, что их дети, которые гуляют на расположенной рядом площадке, могут пострадать при падении стен расселенного дома. Их беспокоил также вопрос с периодическими возгораниями расселенного дома, так как их дома располагаются в непосредственной близости от дома №2».

Активисты обратились в администрацию города Орла «с предложением ускорить работу по сносу расселенного здания». Несмотря на это, в прошлом году дом снесен не был. «Фронтовики» пояснили, что причиной стал срыв подрядчиком плана работ. Затем мэрия провела новый аукцион, выбрала нового подрядчика, который, наконец, снес опасное здание и вывез мусора.

«В результате теперь рядом с детской площадкой образовалась свободная территория, — говорят в региональном отделении ОНФ. — Жильцы соседних домов надеются, что ее используют под обустройство еще одной полезной зоны для детей, где разместятся дополнительное спортивное и игровое оборудование».

ИА «Орелград»