Оборот орловских организаций превысил 200 миллиардов рублей

Данные об обороте организаций региона по видам экономической деятельности за январь-март 2026 года проанализировали в Орелстате. Согласно им совокупный оборот составил 200,2 миллиарда рублей. Однако в действующих ценах это на 5,5 процента меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом в первом квартале текущего года оборот средних и крупных организаций региона составил 151 миллиард рублей, и по сравнению с 2025 годом в сопоставимых ценах снижение составило 7,3 процента.

Лидерами по объему стали торговля и обрабатывающие производства. Так, наибольшую долю в структуре оборота занимает оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта – 76,7 миллиарда рублей, или 38,3 процента от общего оборота. Однако по сравнению с первым кварталом 2025 года этот сектор показал снижение на 7,2 процента. Второе место занимают обрабатывающие производства с оборотом 58,2 миллиарда рублей, или 29,1 процента от общего оборота. Здесь тоже зафиксировано снижение показателя на 6,5 процента.

Третье место занимает сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха, где текущий оборот статистики оценили в 15,8 миллиарда рублей, или 7,9 процента от общего оборота. В отличие от многих других секторов, в этом секторе отмечен рост на 14,4 процента по сравнению с показателем января-марта 2025 года. Наиболее значительный спад оборота произошел в следующих сферах: добыча полезных ископаемых – оборот 166,5 миллиона рублей, снижение на 37 процентов; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 2,37 миллиарда рублей, падение на 43,5 процента.

Далее следуют государственное управление и обеспечение военной безопасности (28,3 миллиона рублей, снижение на 49,9 процента) и предоставление прочих видов услуг (220,5 миллиона рублей, падение на 36,5 процента). Самый впечатляющий рост показала административная деятельность и сопутствующие услуги, где оборот вырос в 2 раза по сравнению с первым кварталом 2025 года. Также значительный рост отмечен в деятельности профессиональной, научной и технической (оборот 1,56 миллиарда рублей, рост на 36,6 процента), деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (212,7 миллиона рублей, рост на 30,3 процента).

Гостиницы и предприятия общественного питания Орловской области за первый квартал текущего года «провернули» 1,56 миллиарда рублей, или на 23,3 процента больше, чем годом ранее. Сфера информации и связи нарастила свой оборот на 17,9 процента до 3,76 миллиарда рублей, а сфера транспортировки и хранения на 4,7 процента до 5,71 миллиарда рублей. Оборот в строительстве составил 7,39 миллиарда рублей и по сравнению с прошлым годом увеличился на 8 процентов.

