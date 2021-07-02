В Орле студентов заселят в общежития, несмотря на заявление Минобрнауки

В ОГУ отреагировали на заявление министерства о вакцинации студентов.

В Орле довольно сдержанно отреагировали на Минобрнауки РФ о том, что вузы вправе заселять в общежития только вакцинированных студентов. В частности, цитату со ссылкой на пресс-службу министерства опубликовало агентство ТАСС. Из нее следует, что «в общежития в новом учебном году заселят только вакцинированных от коронавируса студентов или имеющих медотвод».

Первым отреагировал Орловский госуниверситет имени Тургенева, который приводит комментарий Александра Котова, главного врача студенческой поликлиники ОГУ. Специалист подчеркнул, что вакцинация — это право выбора каждого. Изменений в локальных нормативных актах ОГУ, регламентирующих правила заселения в общежития, касающихся данного пункта — нет.

В ОГУ подчеркивают, что на данный момент при заселении в общежитие требуется наличие флюорографии, обязательных прививок и отсутствие каких-либо заболеваний на момент заселения. Иностранным студентам иметь ПЦР-тесты на 3-5 сутки и прохождение изоляции на 14 дней, либо до получения отрицательного теста. Больше никаких требований нет.

«Данное заявление от Министерства образования и науки РФ носит скорее рекомендательный характер и повествует об опыте работы в этом направлении других вузов, — считает Александр Котов. — Нет ссылки на нормативный документ. Мы не планировали и вряд ли будем вводить такое требование».

ИА «Орелград»