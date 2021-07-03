Администрация Орла повторно запросила крупный кредит

Чиновники решили позаимствовать у банка четверть миллиарда рублей.

Администрация Орла разместила уже второе за две недели извещение о привлечении коммерческого кредита. Дело в том, что предыдущие торги не состоялись. Как уже писал «Орелград», в середине июня мэрия начала прием заявок от банков, которые были бы готовы предоставить Орлу 270,13 миллиона рублей в виде невозобновляемой кредитной линии сроком на 365 дней. Кредитор мог бы заработать на процентах 17,558 миллиона рублей. Однако, судя по тому, что торги не состоялись, желающих одалживать деньги за такие «копейки» не нашлось.

В результате администрация Орла разместила новое извещение. Городские власти по-прежнему желают взять коммерческий кредит в сумме 270,13 миллиона рублей на те же самые 365 дней. Но при этом чиновники согласились на повышение годовой процентной ставки по кредиту. Согласно новому извещению, кредитор сможет заработать уже не 17, а целых 22,961 миллиона рублей.

Согласно извещению, кредит понадобился мэрии на погашение муниципальных долговых обязательств и финансирование дефицита бюджета города Орла. По условиям, предоставление кредита осуществляется после направления заказчиком письменной заявки не позднее 5 августа 2021 года, а исполнитель предоставляет кредит не позднее 9 августа 2021 года.

Напомним, в конце июня на заседании Городского совета народных депутатов было утверждено дополнительное соглашение мэрии Орла и областного департамента финансов об отсрочке до 2024 года погашения бюджетного кредита, который Орел должен был вернуть еще в мае текущего года. Кроме того, область подарила Орлу 150 миллионов рублей для погашения кредиторской задолженности школ, детсадов и учреждений культуры.

ИА «Орелград»