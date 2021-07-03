Бизнес-омбудсмен вступился за торговца, продавшего алкоголь подростку

Правозащитник добился снижения для предпринимателя крупного штрафа.

Помощь уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области позволила уменьшить санкции в отношении предпринимателя. Такая информация появилась на официальном сайте правозащитника. Сообщается, что к бизнес-омбудсмену за помощью обратился «субъект малого предпринимательства» из Свердловского района, на которого завели дело об административном правонарушении.

Дело было передано на рассмотрение в мировой суд. Предпринимателю инкриминировали нарушение, ответственность за которое предусмотрена ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния). Санкциями данной статьи для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Бизнес-омбудсмен решил вступить в судебный процесс.

«В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, в рассматриваемом случае уполномоченный предложил принять судом во внимание то существенное обстоятельство, что у предпринимателя при реализации алкогольной продукции не возникло сомнений в том, что перед ним находится совершеннолетнее лицо, так как покупатель выглядел взрослым человеком, в связи с чем умысел на продажу алкоголя несовершеннолетнему отсутствовал, — говорится на сайте правозащитника. — Ранее к административной ответственности предприниматель не привлекался».

Кроме того, бизнес-омбудсмен указал на тяжелое финансовое положение предпринимателя. Несмотря на это, мировой суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Напомним, это минимум, установленный КоАП РФ. Решение было обжаловано в апелляционном порядке. Дело повторно рассмотрел Свердловский районный суд, который счел возможным опуститься ниже минимальной планки и снизил размер штрафа до 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»