Директорам орловских МУПов будут платить за результат

3.7.2021 | 11:00 Новости, Экономика

В Орле изменили условия оплаты руководителей муниципальных предприятий

Решение о внесении изменений в «Положение об условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий города Орла» было согласовано депутатами горсовета. Условия изложены в новой редакции. Согласно ей, доход руководителя МУПа, помимо ежемесячного должностного оклада, будет состоять еще из пяти основных составляющих.

Так, основным новшеством стала жесткая привязка ежеквартальных премий директоров МУП к достигнутому предприятием результату. Ранее Контрольно-счетная палата Орла не раз высказывала претензии на этот счет. Проверки прошлых лет показывали, что директора выписывают себе немалые премии, хотя возглавляемые ими предприятия работают с убытком. Тем самым у руководителей попросту не было стимула развивать МУП и выводить его в плюс.

Согласно новой редакции положения об оплате труда, директорам МУПов отныне положено два вида стимулирующих ежеквартальных премий: первый – за положительный финансовый результат (для предприятий, работающих в условиях свободной конкуренции и не подпадающих под регулирование цен и тарифов); второй — за достижение ключевых показателей эффективности (для предприятий, работающих по регулируемым ценам и тарифам).

Кроме того, директору МУПа полагается материальная помощь к ежегодному отпуску в размере одного оклада (выплачивается раз в год), единовременная выплата к одному праздничному дню (выплачивается не чаще одного раза в год в размере одного оклада) и материальная помощь в размере одного оклада в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, смертью близких родственников, тяжелым заболеванием и юбилеем (50 лет и далее каждые 10 последующих лет со дня рождения, а для женщин — также 55 лет).

ИА «Орелград»

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