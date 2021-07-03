Под Орлом по требованию прокуратуры закрыли опасный для жизни детсад

Учебно-воспитательный процесс временно приостановлен в Ливенском районе.

Соответствующее распоряжение 29 июня издал исполняющий обязанности главы администрации Ливенского района Анатолий Шолохов. Он распорядился приостановить образовательный процесс, а также присмотр и уход за воспитанниками в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8», расположенного в селе Коротыш. Впрочем, малышей убрали оттуда временно – на период проведения ремонтных работ.

Здание находится в неважном техническом состоянии. Начальнику районного управления образования поручено организовать проведение капитального ремонта кровли и текущего ремонта здания «с целью приведения его в нормативное состояние». Шолохов поручил также предоставить места для воспитанников детсада №8 в «близлежащих организациях, реализующих дошкольные образовательные программы».

Как следует из документа, решение о временном закрытии было принято местными властями на основании представления прокуратуры. Ранее она провела проверку и установила, что техническое состояние здания не отвечает нормативным требованиям и представляет угрозу жизни и здоровья воспитанников и персонала учреждения. Представление об устранении нарушений требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних прокуратура внесла районной администрации еще в мае 2021 года.

ИА «Орелград»