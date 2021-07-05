Эксперты забраковали воду на популярных орловских пляжах

Вода в «Светлой жизни» и Центральном парке не соответствует установленным нормам цвета

Вода в Центральном парке и озере «Светлая жизнь» не соответствует санитарно-химическим показателям, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Орловской области организовал мониторинг за местными зонами отдыха.

Санитарно-эпидемиологическую проверку прошли пляж на реке Сосна в Ливнах, пляж на пруду лагеря «Мечта» и ещё 10 пляжей Орла и Орловской области.

А вот вода в Центральном парке и озере «Светлая жизнь» нормам не соответствует.

В целях сохранения здоровья Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям области:

не купаться в неизвестных водоемах и в незнакомых местах;

не отдыхать на загрязненных берегах водоемов;

не использовать для купания водоемы с загрязненной водой;

не употреблять воду из водоемов для мытья фруктов, посуды;

не оставлять мусор на прибрежных территориях пляжей.

Также, в связи с угрозой распространения COVID-19, Роспотребнадзор разъясняет, что никаких научных доказательств распространения вируса водным путём на данный момент не существует.

Мониторинг зон отдыха в Орле и области продолжается.

ИА «Орелград»