Эксперты забраковали воду на популярных орловских пляжах

5.7.2021 | 16:55 Новости, Общество

Вода в «Светлой жизни» и Центральном парке не соответствует установленным нормам цвета

Вода в Центральном парке и озере «Светлая жизнь» не соответствует санитарно-химическим показателям, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор Орловской области организовал мониторинг за местными зонами отдыха.

Санитарно-эпидемиологическую проверку прошли пляж на реке Сосна в Ливнах, пляж на пруду лагеря «Мечта» и ещё 10 пляжей Орла и Орловской области.

А вот вода в Центральном парке и озере «Светлая жизнь» нормам не соответствует.

В целях сохранения здоровья Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям области:

  • не купаться в неизвестных водоемах и в незнакомых местах;
  • не отдыхать на загрязненных берегах водоемов;
  • не использовать для купания водоемы с загрязненной водой;
  • не употреблять воду из водоемов для мытья фруктов, посуды;
  • не оставлять мусор на прибрежных территориях пляжей.

Также, в связи с угрозой распространения COVID-19, Роспотребнадзор разъясняет, что никаких научных доказательств распространения вируса водным путём на данный момент не существует.

Мониторинг зон отдыха в Орле и области продолжается.

ИА «Орелград»

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