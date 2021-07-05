Эксперты забраковали воду на популярных орловских пляжах

Вода в «Светлой жизни» и Центральном парке не соответствует установленным нормам цвета
Вода в Центральном парке и озере «Светлая жизнь» не соответствует санитарно-химическим показателям, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор Орловской области организовал мониторинг за местными зонами отдыха.
Санитарно-эпидемиологическую проверку прошли пляж на реке Сосна в Ливнах, пляж на пруду лагеря «Мечта» и ещё 10 пляжей Орла и Орловской области.
А вот вода в Центральном парке и озере «Светлая жизнь» нормам не соответствует.
В целях сохранения здоровья Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям области:
- не купаться в неизвестных водоемах и в незнакомых местах;
- не отдыхать на загрязненных берегах водоемов;
- не использовать для купания водоемы с загрязненной водой;
- не употреблять воду из водоемов для мытья фруктов, посуды;
- не оставлять мусор на прибрежных территориях пляжей.
Также, в связи с угрозой распространения COVID-19, Роспотребнадзор разъясняет, что никаких научных доказательств распространения вируса водным путём на данный момент не существует.
Мониторинг зон отдыха в Орле и области продолжается.
ИА «Орелград»