Орловец обиделся на отчима и семь раз ударил его ножом

Мужчину спасла сожительница

В Орловской области будут судить 42-летнего мужчину, который попытался зарезать сожителя своей матери, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Инцидент случился в селе Крутое Ливенского района в мае 2021 года. По версии следствия, в роковой день обвиняемый был пьян, а 60-летний сожитель матери сделал ему замечание.

Между мужчинами вспыхнул конфликт, после чего фигурант схватился за нож и семь раз ударил им потерпевшего в грудь и шею. Расправу остановила мать преступника — она выбила оружие из рук сына и вызвала «скорую».

К счастью для пострадавшего, он остался жив.

ИА «Орелград»