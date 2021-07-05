Орловец обиделся на отчима и семь раз ударил его ножом

5.7.2021 | 16:14 Новости, Происшествия

Мужчину спасла сожительница

В Орловской области будут судить 42-летнего мужчину, который попытался зарезать сожителя своей матери, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Инцидент случился в селе Крутое Ливенского района в мае 2021 года. По версии следствия, в роковой день обвиняемый был пьян, а 60-летний сожитель матери сделал ему замечание.

Между мужчинами вспыхнул конфликт, после чего фигурант схватился за нож и семь раз ударил им потерпевшего в грудь и шею. Расправу остановила мать преступника — она выбила оружие из рук сына и вызвала «скорую».

К счастью для пострадавшего, он остался жив.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования