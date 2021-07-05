В Орле началось благоустройство площади Жукова за 71 млн рублей

Работы обещают закончить 30 ноября 2021 года.

5 июля в Орле началось благоустройство площади Жукова. Работы ведёт компания «Техспецкомплект», сообщает администрация города.

Площадь Жукова находится в Советском районе Орла рядом со стадионом «Центральный». В мэрии отметили, что пространство требует озеленения и ремонта асфальта. Кроме этого, в рамках благоустройства планируется установить лавочки, урны, светильники и систему видеонаблюдения.

Стоимость контракта составляет более 71 млн рублей. Работы должны закончиться 30 ноября 2021 года.

В связи с ремонтом мэрия перенесла ярмарку «Хлебосольный выходной», которая размещалась по выходным на площади Жукова. С 10 июля 2021 года она будет работать по адресу: улица Лескова, 19б, а по окончании работ вернётся на прежнее место.

Напомним, что мэрия Орла хотела навсегда перенести ярмарку с площади Жукова. В 2020 году в последний день работы глава администрации Александр Муромский подписал постановление о закрытии ярмарок на площади Жукова и в сквере Комсомольцев, что вызвало возмущение со стороны продавцов и покупателей. Новый мэр Юрий Парахин решил ярмарки не закрывать, а перенести. СМИ обнаружили в этом его личный интерес, и прокуратура позже это подтвердила. 19 февраля 2021 года на пресс-конференции Парахин объявил, что ярмарки не изменят своего местоположения.

Как уже писал «Орелград», «Техспецкомплект» (учрежден Светланой Маркиной) наряду с фирмой «Триумф» (гендиректор Алексей Маркин) с приходом в область губернатора Андрея Клычкова регулярно получают многомиллионные госконтракты. Так, структуры Маркиных участвовали в ремонте Детского парка в Орле, делали фонтаны на площади Содружества перед заводом УВМ и в сквере Юность, занимались ремонтом сквера у завода «Стекломаш» и пр. В феврале 2021 года компания получила от мэрии Орла контракт на 88,8 млн рублей на установку тренажеров в Детском парке Орла.

ИА «Орелград»