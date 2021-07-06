Сбитый машиной и изрезанный ножом орловец выжил благодаря случайности

Попытку убийства заметили медики скорой помощи, проезжавшей мимо.

Суд приговорил жителя Орловской области к восьми с половиной годам колонии за попытку убийства и еще ряд преступлений. Мужчина сел в тюрьму из-за ревности: он едва не убил и свою жену, и ее любовника.

Подробности драмы рассказали в Следственном комитете. В мае 2020 года пьяный орловец на почве ревности порезал свою супругу ножом, а затем избил обухом топора по голове. Потерпевшая выжила.

В июне 2020 года мужчина, находясь в машине любовника своей жены, накинул ему на шею ремень безопасности и нанёс удар канцелярским ножом. Потерпевший сумел отбиться и выбраться из машины. Тогда орловец сел за руль и намеренно наехал на потерпевшего, а затем попытался добить его всё тем же канцелярским ножом. Мужчина смог выжить благодаря врачам скорой помощи, случайно проезжавшей мимо. Разъяренный муж еще и украл смартфон любовника.

В общей сложности орловца обвинили по пяти статьям уголовного кодекса — об угрозе убийством, причинении вреда здоровью, покушении на убийство, неправомерном завладении автомобилем и краже.

ИА «Орелград»