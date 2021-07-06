В Орловской области будут судить насильника, вора и убийцу

6.7.2021 | 12:37 Новости, Происшествия

Ему грозит очень долгий срок

В Орловской области передали в суд уголовное дело ранее судимого 50-летнего жителя Должанского района. Его обвиняют в убийстве, сексуальном насилии и краже, сообщает сайт Следственного комитета.

В декабре 2019 года мужчина в Должанском районе «совершил в отношении местной жительницы иные действия сексуального характера, с применением насилия». Два других преступления он совершил в январе 2021 года.

Как установили следователи, ночью мужчина пробрался в общежитие в селе Никольское, где смог залезть в одну из комнат. Оттуда он стянул ноутбук, мобильный телефон и аудиосистему, после чего скрылся.

В том же месяце мужчина зарезал знакомого в поселке Долгое. Убийца поссорился со своей жертвой на улице Привокзальной, достал туристический нож и несколько раз ударил его в живот и грудь. Одно из ранений пришлось в руку. Через некоторое время потерпевший умер от полученных травм.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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