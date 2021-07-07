На площадь Жукова в Орле вернут ярмарку. Но только на неделю

7.7.2021 | 20:28 Важное, Новости, Общество

В администрации Орла сегодня побывал прокурор

Администрация Орла на неделю отложила перенос ярмарки выходного дня с площади Жукова, где началось благоустройство. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Напомним, любимый подрядчик орловских властей «Техспецкомплект» до декабря 2021 года должен благоустроить площадь Жукова и установить там бюст военачальника. Из-за этого ярмарку временно перенесли на территорию «Орловской Нивы» на улице Лескова. Мэрия пообещала, что после окончания благоустройства ярмарка вернется на прежнее место.

Однако дело обернулось скандалом: торговцы пожаловались прокурору Орловской области Владиславу Малкину на неприспособленность территории на Лескова и на то, что мэрия не спрашивала их мнения по поводу переноса ярмарки. В итоге 7 июля в администрации состоялась экстренная встреча с участием прокурора Советского района Владимира Ничипорука.

«По итогам сегодняшней встречи было решено на одну неделю отложить временный перенос ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» с площади Маршала Жукова. Таким образом, 10 и 11 июля 2021 года предприниматели будут реализовывать свою продукцию на прежнем месте. Сегодня же подрядчик ООО «Техспецкомплект» приступит к разбору ограждения, а с 12 июля 2021 года подготовительные работы возобновятся», — рассказала пресс-служба администрации.

В ближайшее время мэрия должна придумать, что делать с ярмаркой. Судя по релизу, сами чиновники хотят «привести в нормативное состояние» территорию «Крытого рынка. Однако предприниматели настаивают, чтобы им выделили другое место для торговли в Советском районе Орла.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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