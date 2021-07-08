В колонии под Орлом для исправления осужденных применили огурцы

Заключенные работают в теплицах и собирают богатый урожай.

В Орловской области в колонии-поселении №3, расположенной в Кромском районе, осужденные получили дополнительные рабочие места и дополнительный заработок. Кроме того, труд помогает им встать на путь исправления. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, они трудятся на грядках и собирают богатые урожаи огурцов. Для этого в колонии построена теплица площадью около 500 квадратных метров.

«Еще в апреле осужденные высадили рассаду овощных культур и в течение весенне-летнего времени наблюдали и ухаживали за всходами, — говорят в управлении ФСИН. — Уход за растениями в теплицах имеет свои особенности, в основном это связано с регулированием микроклимата, проветриванием, поливом, подкормкой, обработкой, формированием и сбором урожая».

Сообщается, что первый урожай огурцов был собран еще в середине июня. На сегодняшний день осужденные собрали уже 575 кг огурцов четырех различных сортов. Кстати, сорта здесь подбирали тщательно – используются сорта с периодом созревания плодов от 40 до 50 дней.

«Выращенные овощи позволяют разнообразить рацион питания осужденных, — подчеркнули в УФСИН. — Также развитие растениеводства в исправительных учреждениях способствует созданию дополнительных рабочих мест для осужденных».

ИА «Орелград»