В Орле планируют открыть пункты вакцинации в МФЦ и на автовокзале

Ситуация с COVID-19 в регионе остаётся напряжённой.

В Орле планируют открыть новые пункты вакцинации на территории МФЦ и автовокзала. Об этом стало известно по итогам заседания регионального оперативного штаба по борьбе COVID-19.

Всего в Орловскую область поступило более 145 000 доз вакцины. Прививочная кампания ведется на территории всех муниципальных образований в 38 прививочных пунктах. Вакцинироваться также можно на территории ТМК «Гринн». Кроме этого, прививочные пункты планируют открыть в МФЦ и на автовокзале в Орле.

На данный момент в Орловской области вакцинировалось почти 84 000 человек. Исполняющий обязанности руководителя областного департамента здравоохранения Владимир Николаев заявил, что к началу следующей недели в регион поступит 9 000 компонентов вакцины «ЭпиВакКорона».

ИА «Орелград»