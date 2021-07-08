В Орле прибавилось 70 коек для больных с коронавирусом

8.7.2021 | 18:12 Медицина, Новости

Это связано с ростом числа заболевших.

8 июля в регионе на базе Плещеевской ЦРБ дополнительно развернули 70 коек для COVID-пациентов. Об этом сообщил и.о. руководителя департамента здравоохранения Орловской области Владимир Николаев на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В настоящее время в регионе насчитывается 1026 коек для больных коронавирусом, из которых 771 — занята.

На сегодняшний день 1342 жителя региона болеют COVID-19. У 196 пациентов с подозрением на коронавирус диагноз пока не подтвердился. 15 человек оказались носителями возбудителя COVID-19.

За прошедшие сутки еще у 95 орловцев подтвердился коронавирус. Общее число случаев в регионе достигло 38 176. С начала пандемии умерли 765 пациентов, выздоровели 36 142.

ИА «Орелград»

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