СМИ сообщили о скорой отставке Клычкова

9.7.2021 | 11:09 Важное, Новости, Политика

Впрочем, в областном правительстве заявили, что не знают об этом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вскоре будет отправлен в отставку, утверждает издание Ura.ru со ссылкой на источник, «близкий к Кремлю».

По данным портала, Клычков и глава Тамбовской области Александр Никитин откроют новую волну отставок губернаторов, которая ожидается после сентябрьских выборов в Госдуму. «И к Клычкову, и к Никитину есть вопросы в Кремле. Кадровые решения будут принимать после сентябрьских выборов», — сказал собеседник издания.

В пресс-службе орловского правительства заявили, что не знают о грядущей отставке Клычкова. «У Андрея Евгеньевича [Клычкова] мысль одна — продолжать работу и дальше приносить пользу региону», — сказал глава пресс-службы губернатора Вадим Багринцев.

Ранее Андрей Клычков вошел в федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму, что позволяет ему перебраться в нижнюю палату парламента, если компартия покажет минимально удачный результат по итогам голосования.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования