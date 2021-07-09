СМИ сообщили о скорой отставке Клычкова

Впрочем, в областном правительстве заявили, что не знают об этом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вскоре будет отправлен в отставку, утверждает издание Ura.ru со ссылкой на источник, «близкий к Кремлю».

По данным портала, Клычков и глава Тамбовской области Александр Никитин откроют новую волну отставок губернаторов, которая ожидается после сентябрьских выборов в Госдуму. «И к Клычкову, и к Никитину есть вопросы в Кремле. Кадровые решения будут принимать после сентябрьских выборов», — сказал собеседник издания.

В пресс-службе орловского правительства заявили, что не знают о грядущей отставке Клычкова. «У Андрея Евгеньевича [Клычкова] мысль одна — продолжать работу и дальше приносить пользу региону», — сказал глава пресс-службы губернатора Вадим Багринцев.

Ранее Андрей Клычков вошел в федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму, что позволяет ему перебраться в нижнюю палату парламента, если компартия покажет минимально удачный результат по итогам голосования.

ИА «Орелград»