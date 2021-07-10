Крупнейшим покупателем орловского зерна оказалась Латвия

Прибалтийское государство обошло в списке импортеров даже Беларусь.

В текущем году с территории Орловской и Курской областей экспортировано уже более 456 тысяч тонн подкарантинной продукции, а также 36 тысяч изделий из древесины, тары и упаковочных материалов. На все эти грузы было оформлено 9208 фитосанитарных сертификатов. Такие статистические сведения обнародовало управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, под контролем которого и производилась отгрузка.

«Стоит отметить, что основной объем отправленной на экспорт подкарантинной продукции пришелся на зерно и продукты его переработки, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Всего в первом полугодии было отгружено 341 тысячи тонн, что на 10 процентов больше аналогичного периода 2020 года».

Так, другие государства охотно покупают у нас пшеницу, ячмень, кукурузу, рапс, сою, гречиху и горчицу. Что касается продуктов переработки зерна, то здесь повышенный спрос наблюдается на солод, крупы и хлопья, муку, лузгу и другое. В ТУ Россельхознадзора также назвали главного импортера орловских и курских товаров. Таковым оказалась Латвия, импортирующая около 57 процентов объемов зерна и продуктов его переработки.

Прибалтийское государство заметно обошло традиционного делового партнера Орловской области – Республику Беларусь. Доля этого государства в закупках нашего зерна составляет 27 процентов. Еще 16 процентов приходится на целый ряд стран, в том числе Литву, Монголию, Узбекистан, Армению и Китай.

ИА «Орелград»