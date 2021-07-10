В Орле суд напомнил чиновникам, что каждый имеет право на жизнь

Региональный департамент здравоохранения проиграл очередной процесс.

Советский районный суд города Орла вынес решение по очередному иску к областному департаменту здравоохранения. Его подал прокурор Дмитровского района, выступивший в защиту нарушенных прав местного жителя. У последнего диагностировано серьезное заболевание. Оно включено в список тех заболеваний, при которых государство гарантирует пациентам предоставление лекарств за бюджетный счет. Без регулярного приема препарата состояние здоровья может, как минимум, очень сильно ухудшиться.

В судебном заседании было установлено, что гражданин состоит на учете в ЦРБ и является получателем льготного препарата на бесплатной основе. В 2020 году проблем с этим не возникало, пациент получал лекарство вовремя и в полном объеме. Однако в 2021 году данный препарат в муниципальную аптеку, обслуживающую указанного льготника, еще не поступал. Суд изучил карту учета льготного отпуска лекарственных средств и убедился в том, что рецепты льготнику выписывали, но получить лекарство он не мог, так как в аптеку его попросту не привозили.

В суде прокурор просил обязать департамент здравоохранения Орловской области обеспечить бесплатное предоставление пациенту лекарственного препарата в соответствии с медицинскими показаниями, вплоть до его отмены лечащим врачом. Эти требования были удовлетворены в полном объеме. При вынесении решения орловский суд напомнил чиновникам депздрава сразу о нескольких важных документах.

В частности, суд напомнил им о том, что каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность – это право гарантировано статьей 3 Всеобщей декларации прав человека, принятой 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН. Кроме того, часть 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации гласит: каждый имеет право на жизнь. А в соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В данном случае все эти права чиновниками были нарушены.

ИА «Орелград»