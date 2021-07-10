Жириновский и Числов возглавили список ЛДПР на выборах в облсовет

10.7.2021 | 16:07 Важное, Новости, Политика

Соответствующее решение было принято на конференции реготделения

Список кандидатов от ЛДПР на выборы в Орловский областной Совет народных депутатов возглавили лидер партии Владимир Жириновский и координатор регионального отделения, главный редактор ИА «Орелград» Владислав Числов. Об этом сообщается в соцсетях партии.

Уточняется, что решение было принято по итогам конференции регионального отделения 10 июля. Делегаты определили списки не только в облсовет, но и в представительные органы власти Орловской области.

«В список кандидатов в Орловский облсовет вошли как опытные политики области, так и молодые люди, которые идут на выборы с набором передовых идей для развития Орловщины. Во главе списка на выборы пойдут Владимир Жириновский и Владислав Числов», — говорится в сообщении.

Кроме того, на конференции члены ЛДПР обсудили программу партии и план работы на ближайшее время. Действующие депутаты облсовета от либерал-демократов «выступили со словами напутствия» перед кандидатами.

Выборы в Орловский областной Совет народных депутатов состоятся 19 сентября.

ИА «Орелград»

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