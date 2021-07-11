Чиновников предупредили о персональной предвыборной ответственности

Орловский губернатор издал важное предвыборное распоряжение.

Глава Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение, целью которого является оказание содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы, облсовета и местных выборов. Соответствующие поручения даны многим структурным подразделениям областной администрации. Например, администрации губернатора и правительства Орловской области поручено предупредить чиновников о персональной ответственности за соблюдение ими и их подчиненными ограничений и запретов, установленных федеральным законом в связи с участием в избирательной кампании.

Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ поручено «обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования». Департамент ЖКХ обязан «принять меры по обеспечению бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и помещений избирательных комиссий».

Департаменту образования придется подумать, как организовать учебу в тех школах, где расположены избирательные участки, ведь голосование будет проводиться несколько дней подряд. ЗАГСу необходимо будет пересмотреть свои записи и связаться с избиркомами, чтобы в списки для голосования не были включены умершие избиратели.

Также Клычков поручил подчиненным предусмотреть совместно с Избирательной комиссией Орловской области наличие резервных пунктов для голосования «с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы образованных избирательных участков». Также предстоит оборудовать все помещения участковых избирательных комиссий, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля.

ИА «Орелград»