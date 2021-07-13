На эскроу-счетах орловцев лежит более 6 млрд рублей

За год число спецсчетов выросло в 3,5 раза

На начало июня на эскроу-счетах жителей Орловской области лежало более 6 млрд рублей, сообщила пресс-служба орловского отделения Центробанка (ЦБ). За год сумма средств выросла в 4,5 раза. Количество спецсчетов увеличилось в 3,5 раза — с 730 в июне 2020-год до 2500 сейчас.

«С лета 2019 года застройщики не могут напрямую использовать деньги граждан при строительстве. Доступ к деньгам клиента, размещенном в уполномоченном банке на счете эскроу, застройщик получает только после сдачи объекта. Финансирует строительство он за счет кредитов или собственных средств. Это исключает ситуации, когда участник долевого строительства остается и без денег, и без жилья. В случае банкротства строительной компании дольщикам вернут вложенные ими деньги в полном объёме. На случай отзыва лицензии у банка средства покупателя на счетах эскроу до 10 млн рублей застрахованы», — напомнили в ЦБ.

Уже 1000 эскроу-счетов было раскрыто — дома сданы, покупатели получили свои квартиры, а застройщикам перечислили более 2 млрд рублей.

ИА «Орелград»