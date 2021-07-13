Под Орлом оценили справедливость распределения детских путевок

13.7.2021 | 10:55 Новости, Общество

Мценские аудиторы проверили расходование средств на детский отдых.

Контрольно-счетная палата города Мценска обнародовала результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы «Отдых детей в каникулярное время на 2017-2022 годы». Ранее свои выводы аудиторы представили местным парламентариям. Основными задачами проверки были оценка эффективности расходования бюджетных средств, а также законности распределения льготных путевок. Аудиторы изучили отчеты за 2019 и 2020 годы, правда, из-за коронавируса в 2020 году дети отдыхали за бюджетный счет по усеченной программе.

В целом, муниципальная программа характеризуется полным освоением финансовых средств, что позволило достигнуть всех запланированных индикаторов. В то же время, как говорят в КСП, в ходе проверки были установлены нарушения и недостатки. Например, эксперты изучили постановления мэрии о мерах по организации отдыха и оздоровления детей на 2019 и 2020 годы и пришли к выводу, что «не представляется возможным проанализировать порядок предоставления мер социальной защиты отдельным категориям детей в профильные смены в загородных лагерях».

Кроме того, журнал учета заявок на отдых детей в загородные оздоровительные лагеря в управлении образования не велся. Поэтому аудиторы были лишены возможности проверить соблюдение очередности предоставления путевок и количество обратившимися за путевками. Также аудиторы обратили внимание чиновников на то, что услуги по отдыху и оздоровлению детей предоставляются только один раз в год.

Однако при проверке выяснилось, что как минимум трое детей почему-то оказались особенными и сумели дважды за год отдохнуть за бюджетный счет. Неэффективные расходы казны Мценска при этом составили 22 605 рублей. Сумма финансовых потерь, возможно, и выглядит небольшой, но принцип справедливого распределения путевок, вероятно, был нарушен. К сожалению, осталось за кадром, кто и почему это сделал. Да и давать правовую оценку действиям чиновников сотрудники КСП не могут, у них нет таких полномочий.

ИА «Орелград»

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