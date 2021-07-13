Суд поставил точку в деле о сосульке, упавшей на ребенка в Мценске

За случившееся ответил директор управляющей организации.

Как сообщили в пресс-службе Мценского райсуда, поставлена точка в уголовном деле, фигурантом которой стал руководитель одной из местных управляющих компаний. Дело дошло до суда кассационной инстанции. Оно было заведено по мотивам ЧП, которое произошло в начале 2019 года в Мценске и вызвало широкий общественный резонанс.

Напомним, наледь соскользнула с крыши многоквартирного дома и обрушилась на маму с 11-летним ребенком, которые находились внизу, возле дома. Ребенок получил серьезные травмы, его пришлось срочно оперировать. Женщина получила более легкие физические травмы, но испытала мощнейший психологический стресс. Уже в ходе следствия было установлено, что вес рухнувшего с крыши «снежно-ледяного образования» поставлял чуть менее 12 кг.

В ходе следствия и суда выяснилось, что незадолго до ЧП прокуратура и администрация города официально поставили директора УК в известность о скоплении снежно-ледяных образований, наледи и снега. Ему было предписано незамедлительно убрать опасные сосульки, а также оградить опасную зону возле дома, чтобы никто из прохожих не пострадал.

«Жилищный кодекс РФ возлагает на управляющую организацию обязанность оказывать услуги по управлению многоквартирным домом и обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания, безопасность жизни и здоровья граждан, — пояснили по этому поводу в суде Мценского района. — Управляющая компания обязана сбрасывать на землю накапливающийся на крышах снег по мере необходимости».

Поскольку сделано это не было, то директора УК обвинили в умышленном бездействии, из-за которого пострадали люди. Дело завели по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей). Подсудимый вину не признал. По его версии, падение наледи произошло с кровли самовольно возведенного балкона, остекление которого не является общим имуществом многоквартирного дома.

По такой логике, ответственность должен нести собственник квартиры, а не УК. Подсудимый просил его оправдать, но суд признал его виновным и наказал штрафом в размере 150 тысяч рублей. Решение несколько раз обжаловалось. Приговор дошел до судебной коллегии по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции, который оставил его без изменений.

ИА «Орелград»