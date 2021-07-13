В Орле составили 665 протоколов за нарушение тишины

13.7.2021 | 17:58 Новости, Общество

Нарушителям грозит наказание.

В Орле за первое полугодие 2021 года полицейские составили 665 административных протоколов по фактам нарушения тишины, сообщает УМВД по Орловской области.

Наказанием за это может быть предупреждение или штраф в размере от 1000 до 3000 рублей для граждан, для должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей, а для юридических лиц — от 5000 до 10000 рублей.

Нарушение тишины и покоя граждан не допускается с 23:00 до 7:00 по будням, а в выходные дни и праздники — с 23:00 до 10:00. Кроме того, закон действует ежедневно с 13:00 до 15:00.

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Орелград. 2021 год

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