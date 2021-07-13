В Орле вынесли приговор необычному фальшивомонетчику

Молодой человек приобретал поддельные купюры через интернет.

Заводской районный суд города Орла вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в совершении четырех преступлений. Обвинение было предъявлено орловцу по статье 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ). Как уточнили в пресс-службе райсуда, черту закона подсудимый преступил осенью 2020 года.

Он обнаружил в интернете некий сайт и несколько раз воспользовался его услугами. Подсудимый преследовал корыстную цель. Он приобретал поддельные банкноты номиналом 5000 рублей. А затем сбывал их на территории Орла и Орловской области «в мелких торговых точках, где отсутствовали камеры видеонаблюдения».

«В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанных преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, — рассказали в пресс-службе Заводского райсуда. — При назначении наказания суд учел наличие смягчающих вину обстоятельств, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, оказание содействия следствию в рамках заключенного досудебного соглашения».

Кроме того, с учетом характера и степени общественной опасности преступлений и личность виновного сбытчик фальшивых денег по совокупности преступлений получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Впрочем, у защиты и обвинения есть право обжаловать приговор в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»