Владислав Числов подал документы на выборы в Госдуму

Главный редактор «Орелграда» представит на выборах ЛДПР

Координатор орловского регионального отделения ЛДПР, главный редактор ИА «Орелград» Владислав Числов подал в избирательную комиссию Орловской области документы для участия в выборах в Госдуму. Об этом Числов рассказал в своих соцсетях.

«Документы на выдвижение на выборы в Государственную Думу сданы. Помимо включения в территориальную группу по спискам ЛДПР буду участвовать в выборах и как кандидат от ЛДПР по одномандатному округу, включающему в себя Орловскую область. Впереди важные выборы! Главное помнить: ЛДПР вместе с народом!» — написал Числов.

Ранее документы в избирком подала действующий депутат Госдумы Ольга Пилипенко («Единая Россия»).

ИА «Орелград»