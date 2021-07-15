Аномальная жара в Орле не привела к пику пожарной опасности

Несмотря на аномальную жару, в регионе сохранятся стабильная лесопожарная обстановка.

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Орловской области устоялась аномально жаркая погода со среднесуточной температурой 24-25 градусов Цельсия. Это выше климатической нормы на 7-8 градусов. При этом неблагоприятные метеорологические явления пока не прогнозируются. Более того, регион пока еще не достиг пика пожарной угрозы, как это уже произошло в ряде других областей Центра России.

Так, по данным ОЦГМС, на текущий момент на большей территории Орловской области преобладает 3-й класс пожарной опасности. Лишь на территории пяти муниципальных образований (Орел, Ливны, Орловский, Ливенский и Дмитровский районы) зарегистрирован 4-й класс пожарной опасности. Наиболее безопасным в этом отношении является Болховский район – единственный, где зарегистрирован 2-й класс пожарной опасности.

Напомним, с 23 июня 2021 года на территории Орловской области введен особый противопожарный режим. Распоряжение об этом издало правительство региона. По прогнозу Главного управления МЧС России по Орловской области, в связи с установившейся жаркой погодой сохраняется вероятность перехода огня от сжигания сухой растительности и мусора на жилье и лесные массивы, а также возникновения отдельных очагов природных пожаров, включая торфяные. На территории 14-ти районов области находятся месторождения торфа общей площадью 7,73 тысячи га. К пожароопасным районам относится 10 муниципальных образований Орловщины.

ИА «Орелград»