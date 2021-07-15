Наркоману дали восемь лет тюрьмы за ДТП с четырьмя погибшими под Орлом

15.7.2021 | 18:21 Новости, Происшествия

Среди погибших был 8-летний ребёнок

В Орловской области наркомана посадили за аварию, в результате которой погибли трое взрослых и 8-летний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Следствие установило, что 20 ноября 2020 года осужденный сидел за рулём «Опель Инсигниа». Мужчина был в состоянии наркотического опьянения и ехал на скорости около 120 км/ч. На 16 километре дороги «Орел-Ефремов» он пошёл на обгон, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Логан».

Водитель и трое пассажиров «Рено» погибли на месте, среди них был 8-летний ребёнок. В салоне машины также сидела 11-летняя девочка, она получила тяжелейшие травмы.

Виновника ДТП приговорили к 8,5 годам колонии общего режима. После освобождения ему запретят водить машину на 2,5 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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