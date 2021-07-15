Орловский футболист Селихов опять получил тяжелую травму

Его прооперируют из-за сложного перелома пальца на руке

Уроженец Орловской области, футболист Александр Селихов сломал палец на руке, сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Спартак». Ему потребуется операция.

Травму Селихов получил во время матча против «Рубина». Сообщается, что на выздоровление у него уйдёт около трёх месяцев.

Напомним, Александр Селихов — голкипер московского «Спартака». В начале мая 2021 года он впервые за два года сыграл за основной состав клуба.

Двухгодичный перерыв связан с матчем против «ЦСКА» в апреле 2019-го, когда Селихов также сломал палец. После выздоровления он получил ещё одну травму — разрыв ахиллова сухожилия.

ИА «Орелград»