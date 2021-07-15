Под Орлом мужчина позвонил в полицию и соврал, что зарезал человека

Дело о необычном ложном доносе рассмотрел суд в Орловской области.

Подробности этого необычного процесса сообщила пресс-служба Колпнянского районного суда Орловской области, который вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным по статье 306 УК РФ, то есть в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Уникальность же этого дела заключается в том, что мужчина намеренно оговорил сам себя.

Как уточнили в суде, подсудимый 2 апреля 2021 в ночное время позвонил в отдел полиции. В тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сообщил в дежурную часть ОМВД, что он якобы причинил ножевое ранение неизвестному ему человеку. Заявление было принято, его проверкой занялась следственно-оперативная группа.

Оказалось, что мужчина никакого преступления не совершал, никого никаким ножом не бил. Что касается звонка в полицию, тот тут, как уточнили в суде, у подсудимого имелась личная заинтересованность и собственная выгода. Оказывается, звонком в полицию он «желал ускорить приезд фельдшера скорой медицинской помощи». Зачем именно пьяному мужчине потребовался фельдшер, не сообщается, но понятно, что полицейские должны были «захватить» с собой и медика, раз речь шла о «ножевом ранении».

Интересно, что 12 апреля 2021 уже в утреннее время, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения и с той же целью «ускорить приезд фельдшера скорой медицинской помощи», данный гражданин опять позвонил в ОМВД. На этот раз, по его версии, уже не он неизвестного, а неизвестный его пырнул ножом «в область печени». При проверке было установлено, что мужчина снова все выдумал. По совокупности он получил наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов. Приговор уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»