Татьяна Крымова оценит молодых орловских ученых

Региональные власти дали старт традиционному конкурсу.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил положение об областном конкурсе «Лучшая научно-исследовательская работа молодых ученых-2021». Напомним, подобное мероприятие в регионе проводится ежегодно и финансируется за счет бюджета. Конкурс проводится «в целях поддержки творческой деятельности молодых ученых, роста их научной квалификации, а также более полного использования имеющегося научного потенциала для решения научно-технических и социально-экономических задач региона, дальнейшего развития научных исследований».

Как и в предыдущие годы, предусмотрено четыре конкурсных направления: естественные, гуманитарные, социально-экономические и технические науки. Срок проведения: октябрь-декабрь 2021 года. Оценивать заявки молодых ученых будет специально созданная областная экспертная комиссия, во главе которой Клычков поставил Татьяну Крымову, члена правительства Орловской области – руководителя регионального департамента образования.

Кстати, к участию в конкурсе будут допущены только те ученые, возраст которых не превысит 35 лет на момент подачи заявки. На суд комиссии они должны представить научно-исследовательские работы, подготовленные по указанным выше направлениям. Победителям будут вручены дипломы и премии в размере 50 тысяч рублей, а организации, выдвинувшие работы победителей, получат почетные грамоты департамента образования.

ИА «Орелград»