В Орловской области ожидается сильный ветер

Скорость ветра может усилиться до 20 м/с.

Орловский гидрометцентр прогнозирует неблагоприятную погоду в Орловской области в ближайшие дни.

С 21:00 15 июля до 21:00 16 июля на территории области ожидается переменная облачность, кратковременные, местами сильные дожди, гроза и град. Ветер днём северный 7-12 м/с, ночью — переменный 5-10 м/с. При грозе ветер может достигнуть скорости 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днём 26-31 градусов по Цельсию.

Из-за с неблагоприятной погодой возможны нарушения работы линий электропередач и системы ЖКХ, плохая связь, затруднения в работе транспорта.

ИА «Орелград»