В Орловской области ожидается сильный ветер

15.7.2021 | 17:45 Новости, Общество

Скорость ветра может усилиться до 20 м/с.

Орловский гидрометцентр прогнозирует неблагоприятную погоду в Орловской области в ближайшие дни.

С 21:00 15 июля до 21:00 16 июля на территории области ожидается переменная облачность, кратковременные, местами сильные дожди, гроза и град. Ветер днём северный 7-12 м/с, ночью — переменный 5-10 м/с. При грозе ветер может достигнуть скорости 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днём 26-31 градусов по Цельсию.

Из-за с неблагоприятной погодой возможны нарушения работы линий электропередач и системы ЖКХ, плохая связь, затруднения в работе транспорта.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования