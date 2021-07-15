В Орловскую область привезут 24 тысячи доз вакцины от COVID-19

15.7.2021 | 16:40 Медицина, Новости

Пока из-за отсутствия препаратов вакцинация орловцев будет идти медленнее

В конце недели Орловская область должна получить вакцину от COVID-19, сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Владимир Николаев.

Орловщина ожидает поставки 24 000 доз вакцины «Спутник V», которую затем распределят между больницами Орла и области.

Темпы вакцинации из-за отсутствия вакцины будут снижаться, заметил Николаев. На данный момент вакцина имеется лишь в нескольких лечебницах региона, в том числе в поликлинике №3 Орла.

ИА «Орелград»

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