В Орловскую область привезут 24 тысячи доз вакцины от COVID-19

Пока из-за отсутствия препаратов вакцинация орловцев будет идти медленнее

В конце недели Орловская область должна получить вакцину от COVID-19, сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Владимир Николаев.

Орловщина ожидает поставки 24 000 доз вакцины «Спутник V», которую затем распределят между больницами Орла и области.

Темпы вакцинации из-за отсутствия вакцины будут снижаться, заметил Николаев. На данный момент вакцина имеется лишь в нескольких лечебницах региона, в том числе в поликлинике №3 Орла.

ИА «Орелград»