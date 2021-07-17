Орловца наказали за неповиновение полиции

Житель Верховского района отделался административным наказанием.

Как сообщает Верховский районный суд Орловской области, местный житель привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Правонарушение он совершил буквально несколько дней назад. Молодому человеку еще повезло, что на него не завели уголовное дело – он буквально прошел по грани, разделяющей административный и уголовный кодексы.

В пресс-службе райсуда уточнили, что мужчина около часа ночи находился на спортивной площадке, расположенной в деревне Долгое Верховского района. Он был пьян. Его внешний вид в материалах дела описывается как неопрятный. Кроме того, он «имел шатающуюся походку, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность».

Прибывшим на место сотрудникам полиции он ответил отказом на предложение пройти с ними в служебный автомобиль. При этом оказывал физическое сопротивление: «хватался за форменную одежду сотрудников, своим видом показывал, что хочет нанести удар рукой». Отказывался он и «назвать свои анкетные данные».

Полицейские надели на него наручники, загрузили в служебный автомобиль и доставили его в райотдел для составления административного протокола и установления личности. Там мужчина продолжал «оказывать неповиновение сотрудникам полиции, вырывался, кидался на сотрудников полиции, пытался повредить имущество ОМВД и нанести себе физические травмы». В судебном заседании свою вину он признал, заверив, что в трезвом виде не стал бы так себя вести. За содеянное он заплатит 2000 рублей штрафа.

ИА «Орелград»