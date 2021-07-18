Орловец отсудил три цены за плохую стоматологию

18.7.2021 | 11:09 Медицина, Новости

Добиться возмещения вреда горожанину помог Роспотребнадзор.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, вступило в силу решение Советского райсуда по делу о защите прав потребителя. Истцом стал местный житель, ответчиком – стоматологическая частная компания. Специалисты управления Роспотребнадзора приняли участие в процессе в качестве третьего лица. В частности, они выдали экспертное заключение по данному делу. «Основанием для обращения потребителя в суд послужило не выполнение ООО в полном объеме обязательств по договору на оказание стоматологических услуг и ненадлежащее качество оказанных услуг», — пояснили в ведомстве.

Из материалов суда следует, что стоимость услуг составила около 113 тысяч рублей. Истец заявил, что в договоре отсутствовала дата их оказания. Со слов горожанина, в клинике ему установили коронки, причем «в течение длительного времени услуг не были оказаны в полном объеме». Саму же работу истец посчитал некачественной после того, как обратился в другую клинику. И там ему сказали, что коронки надо переделывать. Условиями договора была предусмотрена 5-летняя гарантия. Сославшись на это, истец предъявил претензию своему стоматологу и потребовал, чтобы ему все исправили бесплатно, в рамках гарантии. Однако получил отказ.

Изучив представленные доказательства, суд исковые требования удовлетворил. Он постановил расторгнуть договор на оказание стоматологических услуг, заключенный между истцом и ответчиком. Также с клиники взыскана уплаченная по договору сумма, неустойка в таком же размере, компенсация морального вреда в сумме 30 тысяч рублей и 128 тысяч рублей штрафа за отказ добровольно исполнить законные требования потребителя. Всего истец отсудил 384,9 тысячи рублей, что в 3 раза превышает цену договора.

ИА «Орелград»

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