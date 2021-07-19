У Орловской области появился куратор

19.7.2021 | 15:24 Новости, Политика

Им стал глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о назначении кураторов федеральным округам. Орловской области, которая входит в Центральный федеральный округ (ЦФО), «достался» глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По словам Мишустина, каждый куратор будет заниматься развитием вверенной ему территории, а также контролировать расход бюджетных денег. В правительстве считают, что это поможет реализовать в регионах единую экономическую политику.

По данным источников «РБК», Григоренко получил под опеку ЦФО из-за карьеры в налоговых органах, так как в Центральном федеральном округе сосредоточены крупнейшие налогоплательщики.

Дмитрий Григоренко родился в 1978 году в Нижневартовске. В 2000 году получил два высших образования — в области юриспруденции и финансов. В том же году начал работу в налоговых органах.

С 2004-го работал в Федеральной налоговой службе (ФНС), с октября 2013 года стал заместителем начальника ФНС.

ИА «Орелград»

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