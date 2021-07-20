Орловское УМВД назначило вознаграждение за информацию о пропавшей девочке

20.7.2021 | 13:18 Новости, Происшествия

За помощь в поиске 9-летней Виктории Гнедовой полиция заплатит 500 тысяч рублей

УМВД по Орловской области заплатит 500 000 рублей за информацию о пропавшей 9-летней Виктории Гнедовой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские просят сообщать информацию по телефонам: 02 (с мобильного 102) или 8 (4862) 43-32-32 (Дежурная часть УМВД) и гарантируют позвонившему анонимность.

Полицейские также напомнили приметы ребёнка: рост 140-145 см, среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, уши средние, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка. В день пропажи она была одета в синие шорты, бежевую футболку с логотипом TikTok и белые балетки.

  • Напомним, Вика Гнедова ушла из дома в селе Казарь Залегощенского района 18 июня в период с 15 до 19 часов. В УМВД сообщили, что группы сотрудников полиции, которые ищут девочку, ежедневно расширяют, но местонахождение ребёнка неизвестно до сих пор.
  • После пропажи Вики следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В СК пояснили — это сделано из-за того, что в ходе проверки не было установлено объективных причин для отсутствия девочки.

ИА «Орелград»

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