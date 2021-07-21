В Орле завели 17 дел после проверки нацпроектов

21.7.2021 | 17:15 Новости, Общество

Уголовные дела были возбуждены по материалам прокурорских проверок.

Прокуратура Орловской области обнародовала данные о результатах проверок, коснувшихся исполнения национальных проектов в регионе. Напомним, ранее областное правительство, отчитываясь перед парламентом, отметило высокий уровень освоения бюджетных средств. Последние по линии нацпроектов большей частью поступают из федерального бюджета.

Статистика правоохранителей выглядит достаточно тревожной. В прокуратуре региона отметили, что надзорное сопровождение касается реализации 11 национальных проектов. По результатам проверок в этой сфере только в текущем году выявлено уже свыше 300 нарушений, внесено более 170 актов реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 66 должностных лиц,

Кроме того, по материалам прокурорских проверок возбуждено 17 уголовных дел. Самый свежий пример – дело по статье «Мошенничество», возбужденное в Орле после проверки прокуратуры Северного района. По версии следствия, директор Орловского учебного центра и Центр занятости населения Северного района заключили контракт на оказание услуг по обучению предпенсионеров за бюджетный счет.

Финансирование осуществляется в рамках программы «Старшее поколение», входящей в состав национального проекта «Демография». Прокурорской проверкой было установлено, что «гражданин, с которым был заключен контракт на получение дополнительного профессионального образования, занятия не посещал, фактически обучение не проходил». Несмотря на это, директор центра подписал фиктивный акт о выполнении контракта, который затем был представлен в Центр занятости для оплаты. Расследование уголовного дела находится на контроле районной прокуратуры.

«Органами прокуратуры области совместно с правоохранительным блоком будет продолжен надзор за законностью и эффективностью расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов», – заверили в связи с этим в главном надзорном ведомстве региона.

ИА «Орелград»

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